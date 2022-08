A chi si immerge sembra un fiore, invece è un animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A chi si immerge sembra un fiore, invece è un animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ANEMONE DI MARE

Significato/Curiosita : A chi si immerge sembra un fiore, invece e un animale

Attinie (actiniaria) sono un ordine di cnidari antozoi sessili della sottoclasse degli esacoralli. le anemoni di mare (nome generalmente usato per designare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

