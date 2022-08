Un bimbo, quando dorme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un bimbo, quando dorme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ANGIOLETTO

Significato/Curiosita : Un bimbo, quando dorme

angioletto è un termine utilizzato in araldica per indicare un angelo di carnagione, con le ali corte. il termine angioletto indica anche il bambino dotato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con bimbo; quando; dorme; Lo è il passo del bimbo ; Lo è, quando dorme, ogni bimbo ; Un bimbo particolarmente monello; Il bimbo amico di E.T; Il cotto quando è crudo; quando pagavano la tassa, ricevevano una medaglia; quando inizia... il gallo canta; Ci si gira quando si tentenna; Un posto in cui si beve, si mangia e si dorme ; La perde chi non dorme ; Così dorme il gatto; Lo è, quando dorme , ogni bimbo; Cerca nelle Definizioni