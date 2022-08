Bevuto un sorso di vino rosso ha iniziato a girarle la testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevuto un sorso di vino rosso ha iniziato a girarle la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROSSO

Significato/Curiosita : Bevuto un sorso di vino rosso ha iniziato a girarle la testa

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rosso (disambigua). il rosso è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, classificato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con bevuto; sorso; vino; rosso; iniziato; girarle; testa; Allegre... per aver bevuto ; Rende coltivabile un terreno imbevuto d acqua; Non lo è la mente di chi ha bevuto troppo; Individuo che ha bevuto troppi alcolici; Si manda giù con un sorso d acqua; Un sorso ... di frascati; Si manda giù con un sorso d acqua; Si ingoiano con un sorso d'acqua; La Savino attrice iniz; Ottimo vino rosso del Veneto; Antichi riti dedicati al vino ; vino ... grigio; I rosso neri di Ibrahimovic; Frutti dal grosso nocciolo; Un color rosso vivo; Ottimo vino rosso del Veneto; Affare... appena iniziato ; È iniziato appena dopo mezzanotte; Predicatore considerato l iniziato re del mazdeismo; Con Newton fu l iniziato re del calcolo infinitesimale; La testa dell aquila; __ terrier, cani dalla testa a forma di uovo; Un protesta nte dello Utah; Ostinata, intesta rdita; Cerca nelle Definizioni