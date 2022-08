Aveva cura dell ultimo nato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aveva cura dell ultimo nato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BALIA

Significato/Curiosita : Aveva cura dell ultimo nato

L'ultimo nato (the ugly little boy, o lastborn) è un racconto di fantascienza di isaac asimov pubblicato per la prima volta nel 1958 nel numero di settembre...

balìa o baylia è un termine di origine francese antico, adottato nelle repubbliche di firenze, siena e perugia con significato di territorio amministrato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

