Ha l asso nella manica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha l asso nella manica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BARO

Significato/Curiosita : Ha l asso nella manica

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi l'asso nella manica (disambigua). l'asso nella manica (ace in the hole) è un film drammatico statunitense...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi baro (disambigua). il baro, nel gioco, è colui che opera scorrettezze al fine di assicurarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

