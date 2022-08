L angolo di 90 gradi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L angolo di 90 gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RETTO

Significato/Curiosita : L angolo di 90 gradi

L'angolo ottuso è un angolo maggiore di 90 gradi, ovvero maggiore dell'angolo retto, e minore di 180 gradi, ovvero minore di un angolo piatto. sebbene...

Il retto, come altre parti dell'intestino, si suddivide in diverse componenti: ampolla rettale, retto perineale ed infine canale rettale. il retto è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con angolo; gradi; Con l ipotenusa formano il triangolo rettangolo ; Punto d incontro delle tre altezze del triangolo ; Messo in un angolo ; Due lati del triangolo rettangolo ; I ritorni che l editore non gradi sce; Clima con media annuale di circa 20 gradi ; I gradi indicati con °C; La profondità del gradi no; Cerca nelle Definizioni