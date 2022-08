Una risorsa aggiuntiva dei microprocessori per computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una risorsa aggiuntiva dei microprocessori per computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : MEMORIA ESTESA

Significato/Curiosita : Una risorsa aggiuntiva dei microprocessori per computer

Di microprocessori del tutto diversi, quali l'olivetti p6060 e le prime versioni dell'apple (apple i e soprattutto l'apple ii). workstation: computer general...

Specification (uno dei più famosi è ad esempio emm386). memoria estesa, che indica la parte di memoria successiva al primo megabyte in un pc ibm o compatibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

