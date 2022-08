Uccelli corridori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccelli corridori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASUARI

Il corridore della strada (geococcyx californianus lesson, 1829), conosciuto anche con il nome inglese roadrunner, è un uccello della famiglia cuculidae...

L'australia nord-orientale. i casuari apparvero per la prima volta durante il pliocene inferiore, circa 5 milioni di anni fa. i casuari si nutrono principalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

