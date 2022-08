Suggestiva località turistica sarda nei pressi di Dorgali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suggestiva località turistica sarda nei pressi di Dorgali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CALA GONONE

Significato/Curiosita : Suggestiva localita turistica sarda nei pressi di dorgali

Marghine) dorgali (importante centro turistico della barbagia) orosei (principale centro della regione della bassa baronia e importante centro turistico) lanusei...

cala gonone è l'unica frazione del comune di dorgali, in provincia di nuoro (sardegna). conta 1.618 abitanti e dista 3,81 km dal capoluogo comunale. superando... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

