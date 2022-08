La sottoclasse di pesci di cui fa parte lo squalo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sottoclasse di pesci di cui fa parte lo squalo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SELACI

Significato/Curiosita : La sottoclasse di pesci di cui fa parte lo squalo

Disambiguazione – "squalo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi squalo (disambigua). selachimorpha è un superordine di pesci cartilaginei predatori...

Gli elasmobranchi (elasmobranchii) o selaci sono una sottoclasse dei condroitti che comprende due ordini di squali del paleozoico (cladoselaci, pleuracanthodii)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

