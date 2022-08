Ricorda il sindaco di una popolare commedia di Eduardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricorda il sindaco di una popolare commedia di Eduardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RIONE SANITÀ

Significato/Curiosita : Ricorda il sindaco di una popolare commedia di eduardo

L'omonimo attore nato nel 1903, vedi eduardo passarelli. eduardo de filippo, noto anche più semplicemente come eduardo (napoli, 24 maggio 1900 – roma, 31...

Comprende la zona di via sanità, piazza sanità, fino alla zona dell'ospedale san gennaro detto dei poveri. il rione sanità fu edificato alla fine del... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

