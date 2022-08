Resi nuovamente efficienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resi nuovamente efficienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RIABILITATI

Significato/Curiosita : Resi nuovamente efficienti

Terrestri, tuttavia la disponibilità di porti in posizioni strategiche e di efficienti arsenali fornivano agli ottomani le potenzialità di imprimere l'autorità...

Nell'indice dei libri proibiti. gli scritti di savonarola sono stati riabilitati dalla chiesa nei secoli seguenti fino a essere presi in considerazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con resi; nuovamente; efficienti; Il Josè ex presi dente della Commissione Europea; Calzature particolarmente pesanti e resi stenti; Il nome dellObama ex presi dente degli USA; resi stere a lungo; nuovamente all inizio; Colorato nuovamente ; Viene fatto schierando nuovamente le truppe; Dischiuso nuovamente ; Modifica che porta soluzioni più efficienti ; efficienti , non ancora scaduti; Complessi ma intelligenti ed efficienti ; Resi meno efficienti ; Cerca nelle Definizioni