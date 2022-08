Quando pagavano la tassa, ricevevano una medaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando pagavano la tassa, ricevevano una medaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CANI

Significato/Curiosita : Quando pagavano la tassa, ricevevano una medaglia

Dell'inizio della primavera quando a fine febbraio i giovani in età militare (a 20 anni) ricevevano la cartolina precetto per la leva militare ed in qualche...

Emanuele cani – politico italiano cani – plurale di cane cani – episodio della miniserie angus tales del fumetto pk - paperinik new adventures cani – unità... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con quando; pagavano; tassa; ricevevano; medaglia; quando inizia... il gallo canta; Ci si gira quando si tentenna; quando arriva si giustifica; È seconda quando le merci sono meno pregiate; Imposte che anticamente si pagavano alla Chiesa; La pagavano gli immobili; tassa , imposta che si paga allo Stato; Aggancia e guida il filo della matassa ; Come la matassa districata; Un ordine tassa tivo; L elargizione che gli antichi soldati romani ricevevano in occasione di un trionfo; Impresa da medaglia al valore; Una faccia della medaglia e del tessuto; Quello della medaglia va sempre considerato; La medaglia per il secondo posto; Cerca nelle Definizioni