Prova che consente l accesso ai corsi scolastici a numero chiuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prova che consente l accesso ai corsi scolastici a numero chiuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : ESAME DI AMMISSIONE

Significato/Curiosita : Prova che consente l accesso ai corsi scolastici a numero chiuso

Stabilito che i diplomi accademici di i livello "sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe l-3 dei corsi di...

Superamento di un esame di ammissione. superati i primi quattro anni di questi tre corsi era anche possibile sostenere l'esame di ammissione al liceo scientifico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con prova; consente; accesso; corsi; scolastici; numero; chiuso; prova re un intenso piacere; prova re forte avversione; Approva re festosamente con entusiasmo; prova scritta tipica dei primi anni di elementari; consente di sparare stando al riparo delle mura; consente al sub di respirare l aria della bombola; consente di rappresentare un altra persona; consente di seguire la partita senza guardarla; Lo indica un accesso rio da polso; Termine anglosassone che indica la procedura di accesso ad un sistema informatico; Sono uguali nell accesso ; Un accesso rio posto sui tavoli di certe trattorie; Fornita di soccorsi ; Percorsi di viaggio; Si pratica su percorsi accidentati; Manca nei discorsi assurdi; Locali scolastici ; Ambienti scolastici ; Vi si trovano anche testi scolastici ; Capi di istituti scolastici ; Calata di numero ; I parlamentari più numero si; L ultimo numero della tombola; Il numero delle cime di Lavaredo; È rinchiuso in carcere; chiuso con spranghe; Tratto di mare chiuso ; __ chiuso : è la tipica azienda agricola dell Alto Adige; Cerca nelle Definizioni