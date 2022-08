La parte del mondo che comprende il Medio Oriente e l Indocina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte del mondo che comprende il Medio Oriente e l Indocina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Significato/Curiosita : La parte del mondo che comprende il medio oriente e l indocina

Sempre noi, vedi medio oriente (album). il medio oriente è una regione storico-geografica che comprende territori dell'asia occidentale e dell'africa settentrionale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asia (disambigua). l'asia è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Altre definizioni con parte; mondo; comprende; medio; oriente; indocina; Ripara una parte dell auto; Piccole parte cipazioni cinematografiche; Sentimento di apparte nenza a una zona geografica; Tribù nativa americana a cui apparte neva Geronimo; È la più popolosa parte del mondo ; Depongono le uova più grandi al mondo ; La Sandra moglie di Raimondo Vianello; Lo Jacopetti di mondo cane; comprende la Cina; comprende furti e scippi; comprende anche il Giappone e la Cina; Il supercontinente che comprende Roma e Tokyo; In quello medio c e l Iran; Riparare, porre rimedio ; Una delle ossicine dell orecchio medio ; Porre rimedio a una situazione irregolare; oriente ... inglese; Chiesa d oriente il cui patriarca siede in Libano; Il punto dell oriente ; Erano abitanti dell Impero Romano d oriente ; Ci seguono in indocina ; Uno Stato dell indocina ; Un popolo dell'indocina ; Quello specifero è un uccello nativo dell'indocina ; Cerca nelle Definizioni