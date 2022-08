Augurio per chi deve affrontare una prova pericolosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Augurio per chi deve affrontare una prova pericolosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : IN BOCCA AL LUPO

Significato/Curiosita : Augurio per chi deve affrontare una prova pericolosa

Stai cercando l'omonimo programma televisivo italiano, vedi in bocca al lupo!. in bocca al lupo è un augurio di buona fortuna che si rivolge a chi sta per... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 24 agosto 2022

Delicati da affrontare ; Abilità nell affrontare situazioni o muoversi; Di argomento difficile da affrontare ; Lo è chi non ha paura di affrontare il pericolo; prova che consente l accesso ai corsi scolastici a numero chiuso; prova re un intenso piacere; prova re forte avversione; Approva re festosamente con entusiasmo; Razza canina ritenuta pericolosa ; pericolosa sostanza psichedelica; Avventura pericolosa ; Ricorda una pericolosa bottiglia;