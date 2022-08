La Tina nota tronista del programma Uomini e Donne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Tina nota tronista del programma Uomini e Donne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CIPOLLARI

Significato/Curiosita : La tina nota tronista del programma uomini e donne

Tina cipollari, all'anagrafe maria concetta cipollari (viterbo, 14 novembre 1966), è un personaggio televisivo e opinionista italiano. ha debuttato in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con tina; nota; tronista; programma; uomini; donne; Segue statu in una locuzione latina ; Ostina zioni con un sinonimo; Recintano l area destina ta al pubblico d un evento; Foto 2 una gita a 4717 Latina ; L Amal nota avvocatessa per i diritti umani; Protagonista di una nota aria della Carmen spa; Mariella, nota cantautrice; La Lilli nota giornalista televisiva; programma televisivo in cui si conversa; Un programma di... ritagli; Un programma tv come Fantastico e Milleluci; Gli animali che ci ricordano un programma di Italia 1; Antichi come gli uomini delle caverne; uomini in arme longobardi; uomini ricchissimi; Gli uomini la prendono per il collo; Lui sì che può sposare molte donne ; donne ... basse; donne che vestono in modo trascurato oppure senza giacca; Le portano meno donne d una volta; Cerca nelle Definizioni