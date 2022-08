Sottoposti all autorità di un sovrano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottoposti all autorità di un sovrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SUDDITI

Significato/Curiosita : Sottoposti all autorita di un sovrano

Uno stato sovrano, nel diritto internazionale, è un'entità giuridica che è rappresentata da un governo centralizzato che ha sovranità su un'area geografica...

Nel caso in cui tali diritti siano riconosciuti possono tuttavia esserci sudditi, soggetti alla sovranità ma privi dei diritti di cittadinanza: questo avveniva... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con sottoposti; autorità; sovrano; sottoposti a ipotermia controllata; Sono sottoposti a tutela; Elementi meccanici sottoposti a trazione; sottoposti a torsione; Rivolgersi all autorità giudiziaria; Un autorità ... viaggiante; Si firma per chiedere qualcosa alle autorità ; I veicoli per il trasporto di politici e autorità ; Comune del modenese stato sovrano dal 1310 al 1711; Titolo di chi faceva le veci del sovrano ; Tiranno, sovrano assoluto; Fu il secondo sovrano dell impero neobabilonese;