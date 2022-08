Processo con cui si formano le cellule aploidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Processo con cui si formano le cellule aploidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MEIOSI

Significato/Curiosita : Processo con cui si formano le cellule aploidi

Meiosi è un processo mediante il quale una cellula con corredo cromosomico diploide dà origine a quattro cellule figlie con corredo aploide destinate ad...

Fase riduzionale: prima divisione meiotica o meiosi i fase equazionale: seconda divisione meiotica o meiosi ii avviene la duplicazione del materiale genetico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

