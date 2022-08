Piccole ghiandole diffuse nel collo e nell addome - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccole ghiandole diffuse nel collo e nell addome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LINFONODI

Significato/Curiosita : Piccole ghiandole diffuse nel collo e nell addome

Tireoglosso che di solito si consuma durante la discesa della ghiandola tiroidea. piccole ghiandole tiroidee accessorie possono infatti verificarsi ovunque...

Catena verticale linfonodi cervicali superficiali anteriori linfonodi cervicali superficiali linfonodi cervicali profondi linfonodi del triangolo posteriore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

