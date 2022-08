Passa le giornate bighellonando e senza concludere nulla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa le giornate bighellonando e senza concludere nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PERDITEMPO

Significato/Curiosita : Passa le giornate bighellonando e senza concludere nulla

Economico, si intrecciano le vicende di varia umanità. vittorio ferrari è un perditempo sfaticato, dedito più che altro alle corse dei cavalli, il quale è sempre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

