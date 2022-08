Mobile a forma di leggio per redigere documenti stando in piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mobile a forma di leggio per redigere documenti stando in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCRIVIRITTO

Significato/Curiosita : Mobile a forma di leggio per redigere documenti stando in piedi

Antonello gagini madonna degli storpi, goro di gregorio fede speranza leone stiloforo leggio a forma di pellicano, xvi sec. monumento funebre marchesi-barresi...

Altre definizioni con mobile; forma; leggio; redigere; documenti; stando; piedi; mobile Network Code; Automobile a Detroit; Il mobile con le tre civette d una filastrocca; Un mobile tto per riporre varie cose; forma ggio olandese a pasta gialla; Processo con cui si forma no le cellule aploidi; La forma no due partner; Insieme a Shiva e a Vishnu forma la Trimurti; Azienda di noleggio auto; Noleggio che si può trasformare in acquisto ing; Una forma di noleggio industriale; __ sharing: è un noleggio ; Insieme di atti e documenti ; Involucri contenenti fogli e documenti ; Contiene documenti , oggetti, sogni; Raccoglie documenti ufficiali: __ di stato; Se è franco spara... stando nascosto; Consente di sparare stando al riparo delle mura; Scendere di quota lentamente, restando orizzontale; Lo sport a vela che si pratica stando in piedi; Il metallo dei piedi dei cauti; Vaso di coccio senza piedi , con due manici; Accomuna i vegetali ai piedi ; Finimento da cavallo per condurlo a mano a piedi ; Cerca nelle Definizioni