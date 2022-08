Locale in cui si servono tramezzini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale in cui si servono tramezzini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PANINOTECA

Per tavola calda s'intende un locale di piccola ristorazione in cui si servono cibi caldi o freddi, per lo più rapidamente. i piatti sono tendenzialmente...

Costretto ad allontanarsi dal calcio, si è dedicato alla gestione di una paninoteca e un ristorante al ponte rosso a firenze, assieme all'amico luca saudati... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

