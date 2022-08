Insieme di gioielli con caratteristiche comuni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di gioielli con caratteristiche comuni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PARURE

Significato/Curiosita : Insieme di gioielli con caratteristiche comuni

Alcune donne come gioielli di moda. le cavigliere sono un importante pezzo di gioielleria nei matrimoni indiani, indossate insieme al sari. occasionalmente...

Sobey martin 1952: la parure, andré michel, nel film a episodi trois femmes 1957: la parure, film-tv di r. favar 1961: la parure, film-tv di, carlo rim... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con insieme; gioielli; caratteristiche; comuni; L insieme di elementi che caratterizza il luogo in cui vivono piante e animali; L insieme dei beni dello Stato; Cinema che può proiettare diversi film insieme ; insieme a Shiva e a Vishnu forma la Trimurti; Vende gioielli composti da metalli preziosi; Lega per gioielli falsi; gioielli ni..di vetro; Un marchio francese di orologi di lusso e gioielli ; Insieme di dati e caratteristiche personali; Che presenta caratteristiche in comune con altro; Zona della città con particolari caratteristiche ; Le caratteristiche colline a sud di Siena; Quello dei comandi comuni ca ordini al pc ing; comuni , di poco conto; Apparecchiatura generatrice e irradiatrice di onde per comuni cazioni via etere; comuni tà religiosa; Cerca nelle Definizioni