Formazioni cornee che coprono il corpo dei rettili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formazioni cornee che coprono il corpo dei rettili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SQUAME

Significato/Curiosita : Formazioni cornee che coprono il corpo dei rettili

Due tipi fondamentali di penne: piume mobili, che coprono la parte esterna del corpo; piume interne, che si trovano sotto le prime a contatto con l'epidermide...

Però continua: tra le squame rimangono piccole strisce di cute sottile per permettere la flessibilità del corpo. se le squame sono rilevate (e generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

