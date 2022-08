Figura retorica che richiama la lettera greca X - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura retorica che richiama la lettera greca X. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHIASMO

Significato/Curiosita : Figura retorica che richiama la lettera greca x

Popolo", che richiama sia l'ampia diffusione che ottenne (in precedenza con vulgata si indicava la traduzione della versione dei settanta, che ebbe anch'essa...

Il chiasmo (o chiasma) è una formula compositiva usata in scultura, che consiste nella disposizione secondo un particolare ritmo, detto "chiastico", teso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

