Lo fanno i mammiferi per nutrire i propri cuccioli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fanno i mammiferi per nutrire i propri cuccioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALLATTARE

Significato/Curiosita : Lo fanno i mammiferi per nutrire i propri cuccioli

Maggiore numero di cuccioli (fino a trentadue) spetta al tenrec. i mammiferi sono stati fondamentali per la storia dell'uomo, mammifero anch'esso: gli uomini...

Di farsi allattare al fine di eccitarsi e/o provare piacere sessuale viene comunemente definita lattazione erotica. l'atto di farsi allattare in età adulta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

