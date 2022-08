Diventati secchi e improduttivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diventati secchi e improduttivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INARIDITI

Significato/Curiosita : Diventati secchi e improduttivi

Avversario di accoppiarsi con la femmina contesa. fare le nozze con i fichi secchi rendersi ridicoli volendo realizzare qualcosa con eccessiva economia, oppure...

Dell'uomo con la mano paralizzata, o guarigione dell'uomo dalla mano inaridita, è uno dei miracoli attribuiti a gesù raccontato dai vangeli sinottici... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 23 agosto 2022

Altre definizioni con diventati; secchi; improduttivi; In molti casi sono diventati legge; Come i capelli bruni... diventati biondi; diventati matti come la maionese; Lo sono diventati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II; Aridi, secchi ; Ogni tipo di legumi secchi ; I bambini la usano con il secchi ello; Chi ha fortuna li prende secchi ; Il contratto relativo a beni improduttivi ; improduttivi per la siccità; Secchi, improduttivi ; improduttivi , infecondi; Cerca nelle Definizioni