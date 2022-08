Una cifra non specificata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cifra non specificata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TOT

Significato/Curiosita : Una cifra non specificata

Che il vettore deve corrispondere in ogni caso al suo mandante la cifra specificata. la pattuizione diversa, che deve essere chiaramente esplicitata in...

tot – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di totness (suriname) ana tot – ex cestista jugoslava tot. – abbreviazione di totale tot – acronimo...

