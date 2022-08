Pianta detta anche elianto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta detta anche elianto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIRASOLE

Significato/Curiosita : Pianta detta anche elianto

Omaggio al musicista chiamando liberace una nave che appare nel romanzo elianto. lady gaga lo cita nella sua canzone dance in the dark, inclusa nell'album...

Disambiguazione – "girasole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi girasole (disambigua). il girasole comune (helianthus annuus l., 1753)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

Altre definizioni con pianta; detta; anche; elianto; La compianta Toffa; La Valli compianta attrice; pianta le cui bacche hanno effetto lassativo; pianta erbacea con foglie pelose usata in cucina; La gabbia per i marinai di vedetta ; Le detta il regolamento; È detta cetriolo di mare; Teoria detta anche marginalismo; Insegnare ma anche avviare pratiche; Si coltiva anche in città; Anagramma di passero che è anche congiungere; C è anche quella Nerina; Cerca nelle Definizioni