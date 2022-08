L insieme di elementi che caratterizza il luogo in cui vivono piante e animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme di elementi che caratterizza il luogo in cui vivono piante e animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : HABITAT

Significato/Curiosita : L insieme di elementi che caratterizza il luogo in cui vivono piante e animali

Psicologicamente molto immaturi e disturbati, vivono queste sensazioni in modi particolari, per cui spesso hanno paura di essere toccati e abbracciati non solo dagli...

L'habitat (termine che nella lingua latina significa "egli abita") è il luogo le cui caratteristiche fisiche e ambientali possono permettere ad una determinata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

Altre definizioni con insieme; elementi; caratterizza; luogo; vivono; piante; animali; L insieme dei beni dello Stato; Cinema che può proiettare diversi film insieme ; insieme a Shiva e a Vishnu forma la Trimurti; insieme di atti e documenti; Formata da elementi diversi tra loro; Costituito da più elementi ; elementi metallici da pelletteria; elementi ripetitivi che compongono un parapetto; Il periodo geologico caratterizza to da un grande sviluppo dei rettili; caratterizza il fumo; caratterizza no la capigliatura di molti Giamaicani; caratterizza i cattivi; luogo dove si può giocare a blackjack; Azienda dolciaria fondata nel capoluogo umbro; Lo si dà in luogo di lei; luogo in cui ci sono le giostre e il tiro a segno; Animali acquatici che vivono sul fondo; vivono sulla terraferma; vivono nella città del Colosseo; Molti vivono a Lhasa; piante cespugliose sempreverdi; piante delle Liliacee; piante delle Iridacee; Scienziato che studia le piante ; animali acquatici che vivono sul fondo; Il riparo per i grossi animali da fattoria; Gli animali che ci ricordano un programma di Italia 1; Permette agli animali di sopportare il freddo; Cerca nelle Definizioni