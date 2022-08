Dare un comando... al cameriere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare un comando... al cameriere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORDINARE

Significato/Curiosita : Dare un comando... al cameriere

Se stai cercando altri significati, vedi il segno del comando (disambigua). il segno del comando è uno sceneggiato televisivo di genere fantastico/giallo...

Stato; tali principi sono stabiliti dallo stato mediante apposite leggi ordinare (cosiddette leggi-quadro o leggi-cornice) o desunti dalla legislazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 22 agosto 2022

