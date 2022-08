Il Wim regista tedesco di Alice nelle Città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Wim regista tedesco di Alice nelle Città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : WENDERS

Significato/Curiosita : Il wim regista tedesco di alice nelle citta

alice nelle città (alice in den städten) è un film del 1973 diretto da wim wenders. filmato in bianco e nero, è il primo capitolo della "trilogia della...

Wim wenders, all'anagrafe ernst wilhelm wenders (düsseldorf, 14 agosto 1945), è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco. esponente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

