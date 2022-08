Si trova effettivamente all equatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova effettivamente all equatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ECUADOR

Significato/Curiosita : Si trova effettivamente all equatore

Più a sud di quella principale di são tomé, giace sulla linea dell'equatore. si trova nel distretto di caué nella provincia di são tomé. gago coutinho...

1°s 78°w-1; -78 l'ecuador (spagnolo [ekwa'ð]; in italiano pronunciato /ekwa'dr/ o /'kwador/), ufficialmente repubblica dell'ecuador, è una repubblica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con trova; effettivamente; equatore; Città in cui si trova il Palazzo Ca Sugana; Vi si trova San José; Vende posti introva bili; Vi si possono trova re opere di Claudio Magris; In realtà, effettivamente ; I luoghi in cui effettivamente si abita; effettivamente , invero; Venti costanti che spirano fra i tropici e l equatore ; La parte di emisfero tra l equatore e il polo sud; Un parallelo a sud dell equatore ; Venti costanti che spirano fra i tropici e l equatore ; Cerca nelle Definizioni