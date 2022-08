Le sue mani pizzicano entrambe delle corde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sue mani pizzicano entrambe delle corde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARPISTA

Significato/Curiosita : Le sue mani pizzicano entrambe delle corde

Puntandolo contro la tavola armonica dello strumento mentre le altre quattro dita pizzicano le corde, ma anche questo uso è stato progressivamente abbandonato...

Due arpisti che suonano due strumenti di grandi dimensioni a forma di arco; per questo motivo questa sepoltura è nota anche come "tomba degli arpisti" se... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

