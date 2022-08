Lo scrittore statunitense di Chiedi alla Polvere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scrittore statunitense di Chiedi alla Polvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : JOHN FANTE

Significato/Curiosita : Lo scrittore statunitense di chiedi alla polvere

Dal romanzo, vedi chiedi alla polvere (film). chiedi alla polvere (titolo originale: ask the dust) è un romanzo del 1939 dello scrittore italo-americano...

john fante (denver, 8 aprile 1909 – los angeles, 8 maggio 1983) è stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense. fante nacque a denver, nel colorado... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

