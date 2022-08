Rete metallica o lignea con funzione divisoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rete metallica o lignea con funzione divisoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRATICOLA

Significato/Curiosita : Rete metallica o lignea con funzione divisoria

Armati (o retinati): sono quei vetri che vengono prodotti inserendo, in fase di laminazione, quando il vetro è ancora fluido, una rete metallica che ha...

Agosto, fu la volta di lorenzo. non si è certi se egli fu bruciato con graticola messa sul fuoco. a partire dal iv secolo lorenzo è stato uno dei martiri... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

