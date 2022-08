Un reato compiuto non intenzionalmente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un reato compiuto non intenzionalmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLPOSO

Significato/Curiosita : Un reato compiuto non intenzionalmente

Composta da e-, bene, e at, morte) è il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente...

L'omicidio colposo è il reato consistente nella soppressione di una vita umana ad opera di una persona in conseguenza di un fatto a lei imputabile, ma...

