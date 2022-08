I professori generosi nei voti l hanno larga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I professori generosi nei voti l hanno larga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MANICA

Significato/Curiosita : I professori generosi nei voti l hanno larga

Roma, di massa, di foggia e nei comuni di viareggio e anzio. il pdci teme di perdere insieme al proprio simbolo i propri voti e marco rizzo accusa: "bertinotti...

Trovano nella manica, vicine al lato francese. l'isola di ouessant segna il limite occidentale della manica. il dipartimento francese della manica, che comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con professori; generosi; voti; hanno; larga; I professori ottengono quella libera; Quelli a casa vengono assegnati dai professori ; Diplomava i professori di ginnastica; Impegnano i professori ; generosi tà d animo; Dato con generosi tà; Ci si augura che crepi... con generosi tà; Porgere con generosi tà; Tabella scolastica con i voti per ogni materia; La conta dei voti in un elezione; Il controllo e il computo dei voti espressi in un elezione; I conservatori degli USA rigidamente devoti ; Le hanno lupo e lepre; Che hanno appena preso possesso di una carica; hanno sede a Roma; Pianta le cui bacche hanno effetto lassativo; Tenersi alla larga da qualcosa; Cravatta larga da cerimonia con nodo morbido; larga fettuccia; Pianta ornamentale a foglia larga ; Cerca nelle Definizioni