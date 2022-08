Parto che avviene mediante procedura chirurgica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parto che avviene mediante procedura chirurgica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CESAREO

Significato/Curiosita : Parto che avviene mediante procedura chirurgica

Il taglio cesareo, detto anche parto cesareo o semplicemente cesareo, è un intervento chirurgico che permette il parto tramite estrazione del feto da...

Guida turistica di porto cesareo. salvatore muci, porto cesareo nel periodo contemporaneo. michele ciccarese, la torre cesarea. antonio alberti, storia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con parto; avviene; mediante; procedura; chirurgica; Sorvegliato da un reparto armato o da un gruppo di vigilanza; Zona da cui parto no le onde sismiche; Dolori che accompagnano il parto ; Il suo comparto è sia mobile che fisso; Succede, avviene ; Il trasporto che avviene via mare; Processo che avviene in forno o in padella; Vi avviene la fissione nucleare; Lucidato mediante calandratura; Cura mediante panni imbevuti; Metodo di terapia praticato mediante l uso di correnti elettriche; Scelti mediante voto; Termine anglosassone che indica la procedura di accesso ad un sistema informatico; Codice di procedura Militare Religione abbreviazione; Norme procedura li; La procedura di accesso a un sistema informatico; La richiede un operazione chirurgica ; Operazione chirurgica per ringiovanire il volto; Quella chirurgica si effettua a fine intervento; Un' operazione chirurgica che... dà la vita; Cerca nelle Definizioni