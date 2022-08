Palchi per oratori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Palchi per oratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PODI

Significato/Curiosita : Palchi per oratori

Esternamente da un avancorpo, si trovavano due palchi riservati agli alti personaggi ospitati nei due palchi oggi scomparsi. uno, a forma di "s", era destinato...

Vari eventi delle 38 discipline del programma. di seguito sono riportati i podi giorno per giorno come da calendario. per le discipline con due e più atleti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con palchi; oratori; La Compagnia degli attori che calcano i palchi ; Cervide con palchi palmati; I palchi degli schermidori; Ruminante con i palchi ; Paga le pensioni ai lavoratori ; La previdenza... che assiste i lavoratori ; Fu un laboratori o spaziale; Nave su cui Guglielmo Marconi creò un laboratori o; Cerca nelle Definizioni