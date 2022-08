Miscela di esche gettate dal pescatore in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miscela di esche gettate dal pescatore in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASTURA

Significato/Curiosita : Miscela di esche gettate dal pescatore in acqua

Trovavano in precedenza nello stesso lasso di tempo. le tecniche di caccia erano numerose, da quella a piedi con l'utilizzo di esche, quella con branchi di cani...

pasturo (pastür in dialetto valsassinese) è un comune italiano di 1 907 abitanti della provincia di lecco in lombardia. viene citato nel romanzo "i promessi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con miscela; esche; gettate; pescatore; acqua; Una letale miscela incendiaria ad uso militare; miscela di spezie tipica della cucina etiope; Particolare miscela omogenea liquida; miscela schiumosa; Le gigantesche teste nell Isola di Pasqua; Contese cavalleresche ; Non più fresche , come rose ormai vecchie; Tipiche canzoni romanesche ; Contenitore edile per le gettate di calcestruzzo; Uno scatolone per gettate di cemento; Il retino del pescatore ; Il pescatore dei cartoni anni Ottanta; La prepara il pescatore ; Uccello marino pescatore nero; Piatto povero a base di acqua e mais; Animali acqua tici che vivono sul fondo; Duecento... bottigliette d acqua ; Svuotati dell aria o dell acqua ; Cerca nelle Definizioni