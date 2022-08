Furbizia, scaltrezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Furbizia, scaltrezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Furbizia, scaltrezza

Dell’amministratore ma la sua furbizia, per cui dovrebbe essere intitolata "parabola del fattore astuto". in realtà si vuole lodare la furbizia dell’amministratore...

astuzia per astuzia (patrick butler for the defense) – romanzo di john dickson carr del 1947 astuzia per astuzia – miniserie televisiva del 1979 diretta...