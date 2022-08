Freccia orientata con modulo, direzione e verso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Freccia orientata con modulo, direzione e verso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VETTORE

Significato/Curiosita : Freccia orientata con modulo, direzione e verso

Definite solo quando sono specificati sia una magnitudine (o modulo) che una direzione ed un verso rispetto ad un altro vettore o un sistema di vettori. le...

vettore – in biologia, in genere in riferimento alle infezioni, è un portatore di geni o organismi vettore – in biotecnologie, è dna quasi sempre plasmidico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con freccia; orientata; modulo; direzione; verso; Sfreccia su linee ad alta velocità; freccia ; L incavo della freccia ; Può essere freccia rosa; Scombussolata, disorientata ; modulo che si compila quando si fa un versamento; Il modulo d allunaggio; Così è il modulo che si rende firmato; Il modulo che si posò sulla Luna; Variazione di una misura in una direzione ; La cantante di Dieci e direzione la vita; In ogni direzione , dappertutto; I cambiamenti di direzione in piscina; L Hirst controverso artista contemporaneo; Lo sgraziato verso del corvo e della cornacchia; Né uguale né diverso ; Il verso di un animale da gregge;