Esecutori come il compianto Nicanor Zabaleta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esecutori come il compianto Nicanor Zabaleta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARPISTI

Significato/Curiosita : Esecutori come il compianto nicanor zabaleta

Due arpisti che suonano due strumenti di grandi dimensioni a forma di arco; per questo motivo questa sepoltura è nota anche come "tomba degli arpisti" se... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

