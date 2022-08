Del continente a sud dello stretto di Gibilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Del continente a sud dello stretto di Gibilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AFRICANO

Significato/Curiosita : Del continente a sud dello stretto di gibilterra

Lo stretto di gibilterra è il tratto di mare delimitato a nord dall'estremità meridionale della penisola iberica e a sud dal continente africano. le acque...

Il campionato delle nazioni africane, la cui prima edizione si è svolta in costa d'avorio. nel 2010 il continente africano ospitò per la prima volta i... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con continente; dello; stretto; gibilterra; Il continente di cui molti soffrono il male; Il supercontinente che comprende Roma e Tokyo; Il primo supercontinente della Terra; Il continente dei laghi Vittoria e Tanganica; Il nome dello bama ex presidente degli USA; L insieme dei beni dello Stato; La capitale dello stato americano del Colorado; Il primo gesto dello spadaccino; La Claudia che ha recitato in Distretto di Polizia; __ Island, distretto di New York; stretto che congiunge Mar Nero e Mare di Marmara; Va sempre stretto a un dado; Scimmia come quelle della rocca di gibilterra ; La gibilterra dell Estremo Oriente; Un porto sullo Stretto di gibilterra ; Porto di fronte a gibilterra ; Cerca nelle Definizioni