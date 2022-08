Compiere gesti d affetto nei confronti di qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compiere gesti d affetto nei confronti di qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COCCOLARE

Significato/Curiosita : Compiere gesti d affetto nei confronti di qualcuno

Che li portano a gesti estremi e folli, pur di ricevere la salvezza e la grazia. un esempio è la novella di san pantaleone, in cui d'annunzio descrive...

Paziente e attento con i bambini, in età adulta, ama farsi accarezzare e coccolare senza dimostrarsi nervoso o infastidito. il bulldog francese è inoltre... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

