Chi copiando si appropria di un opera altrui - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PLAGIARIO

Significato/Curiosita : Chi copiando si appropria di un opera altrui

Ancora interrogativi sulle possibilità dei grandi poteri economici di plagiare le masse secondo i propri interessi. non si deve confondere la cultura... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

