Chi comanda in un monastero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi comanda in un monastero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PRIORE

Significato/Curiosita : Chi comanda in un monastero

Disciplina nel monastero. i monaci seguivano la regola cenobitica di pacomio. il monastero, che nel 727 fu gravemente danneggiato da un attacco saraceno...

Cercando altri significati, vedi priorato (disambigua). il titolo di priore (dal latino prior, "primo dei due") designava il primo di un gruppo o un superiore;... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

