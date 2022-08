Caffè con l aggiunta di un po di latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caffè con l aggiunta di un po di latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MACCHIATO

Significato/Curiosita : Caffe con l aggiunta di un po di latte

Voce principale: caffè. il caffè espresso è una tipologia di caffè, la più consumata e conosciuta in italia. ottenuta dalla torrefazione e macinazione...

^ (en) espresso macchiato vs. latte macchiato, su 1912 pike. url consultato il 1º giugno 2018. ^ le differenze fra latte macchiato, caffè latte e cappuccino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 21 agosto 2022

Altre definizioni con caffè; aggiunta; latte; Piccolo... come un caffè ; Lo è il caffè più diluito; Quello da caffè spesso è davanti al divano; Lo sono i caffè molto corti, o abiti rimpiccioliti; L aggiunta di liquido nel radiatore; L aggiunta di liquido nel radiatore; Parte aggiunta , non essenziale; L isola raggiunta da Otello; Somiglia al gelato ma non contiene latte ; La dieta a base di brodo o latte ; Chi produce formaggi lavorando il latte ; Stoviglie da caffellatte ; Cerca nelle Definizioni